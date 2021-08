Le matériel déployé par les Etats-Unis pour assurer la sécurité au niveau l’aéroport de Kaboul depuis le 14 août et le faire fonctionner ne pourra plus jamais être mis en service par quiconque. 27 véhicules légers Humvee et 70 véhicules blindés MRAP résistant aux mines ont été abandonnés sur le site avant le départ des forces américaines de l’aéroport dans un état ne permettant plus leur mise en service.

Le système de défense anti-missile, qui a permis d’intercepter 5 roquettes à l’aéroport de Kaboul a lui aussi été laissé par les USA. L’information qui a été rapportée par plusieurs médias internationaux a été confirmée par un haut gradé américain. Selon nos recoupements d’informations, le général Kenneth McKenzie, patron du commandement central de l’armée américaine, qui a affirmé que les USA avait décidé «de laisser ces systèmes en service jusqu’à la dernière minute» rassure que ces équipements «ne seront jamais utilisés par quiconque».

«Ces appareils ne voleront plus jamais»

Il justifie la mise hors service de ses équipements militaires américains par le fait que la procédure pour démonter ces systèmes est «complexe et longue». «Alors on les démilitarise pour qu’ils ne soient plus jamais utilisés.», a poursuivi ce haut gradé américain qui martèle que «ces appareils ne voleront plus jamais».