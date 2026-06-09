Les USA extradent Sedina Tamakloe, une ex-fonctionnaire ghanéenne, pour corruption

Sedina Tamakloe Ationu, ex-directrice générale du Centre de microfinance et de petits prêts (MASLOC), a été renvoyée au Ghana par les États-Unis et remise aux autorités ce mardi 9 juin. Arrivée à l’aéroport international d’Accra à bord du vol UA 996 d’United Airlines en provenance de Washington Dulles, elle doit exécuter une peine de dix ans de prison infligée par la Haute Cour d’Accra.

Une condamnation prononcée par défaut en 2024

En 2024, la Haute Cour d’Accra a déclaré Sedina Tamakloe Ationu coupable par contumace de plus de 70 chefs d’accusation, notamment de vol et de préjudice financier causé à l’État. Selon le tribunal, les actes qu’elle aurait commis à la tête du MASLOC entre 2013 et 2016 ont entraîné des pertes évaluées à près de 90 millions de cedis ghanéens, soit plus de six millions de dollars. Elle a ainsi été condamnée à une peine de dix ans d’emprisonnement.

L’ancienne responsable avait obtenu en 2021 l’autorisation de se rendre aux États-Unis pour des raisons médicales alors que son procès était toujours en cours. N’étant pas revenue au Ghana à l’issue de ce déplacement, la justice a choisi de poursuivre l’affaire en son absence, ce qui a conduit au jugement rendu en 2024.

Un tribunal du Nevada valide la demande d’extradition

En 2025, les autorités ghanéennes ont officiellement sollicité l’extradition de Sedina Tamakloe Ationu. Après examen de la demande et des documents juridiques transmis par Accra, un tribunal fédéral de district des États-Unis, basé dans l’État du Nevada, a validé la procédure, ouvrant ainsi la voie à son retour forcé au Ghana.

À son arrivée à Accra, l’ancienne responsable a été placée sous la garde des services de sécurité, selon des informations rapportées par des sources proches de l’affaire. Elle est actuellement soumise aux formalités d’usage, notamment à des entretiens administratifs et à une évaluation médicale, avant son transfert vers un établissement pénitentiaire où elle commencera à purger sa peine.