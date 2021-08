L’Algérie traverse un dur moment à cause des incendies. En effet, plusieurs régions du pays, surtout au nord, sont en proie à d’immenses feux de forêt qui ont fait beaucoup de ravages. Le bilan des dégâts humains est d’au moins 42 morts. Les incendies ont commencé dans la soirée du lundi 09 août dernier.

25 militaires décédés

Selon les informations du premier ministre algérien, Aïmène Benabderahmane, ce mercredi 11 août 2021, 17 civils ont trouvé la mort dans les localités de Sétif, Ouzou et Tizi. Par ailleurs, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a fait un bilan complémentaire, puisqu’il a annoncé sur le réseau social Twitter, le décès de 25 militaires qui tentaient de mettre fin aux incendies. « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort en martyrs de 25 militaires après qu’ils aient réussi à secourir plus d’une centaine de citoyens des flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou » a-t-il fait savoir, tout en adressant ses condoléances à toutes les familles éplorées.

Deux avions-citerne seront déployés pour aider l’Algérie

Cependant, face à cette situation, le pays a reçu une aide de la France. Dans une annonce faite par le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, deux avions-citerne seront déployés pour aider l’Algérie à combattre les feux de forêt. « Face aux drames auxquels sont confrontés les amis de la France, notre solidarité est sans réserve. Au peuple algérien, je veux apporter tout notre soutien. Dès demain, deux Canadairs et un avion de commandement seront déployés en Kabylie en proie à de violents incendies » a-t-il écrit sur Twitter le locataire de l’Elysée.