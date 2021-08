Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a fait part des préoccupations américaines aux ministres des Affaires étrangères d’Asie du Sud-Est au sujet de l’arsenal nucléaire croissant de la Chine, a déclaré vendredi le département d’État. Le plus haut diplomate américain a présenté au Forum régional de l’ASEAN, une réunion en ligne de plus de 20 pays, une liste de comportements provocateurs de la Chine.

« Le secrétaire a également fait part de sa profonde inquiétude face à la croissance rapide de l’arsenal nucléaire de la RPC, qui met en évidence la façon dont Pékin s’est fortement écarté de sa stratégie nucléaire vieille de plusieurs décennies basées sur une dissuasion minimale », a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price. Le mois dernier, un rapport de la Fédération américaine des scientifiques avait conclu que Pékin construisait plus de 100 silos de missiles dans sa région du Xinjiang, soulevant des questions sur les ambitions nucléaires du pays.

La Chine détient environ 350 armes nucléaires

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm estime que la Pékin détient environ 350 des armes nucléaires du monde, une fraction des 5 550 possédées par les États-Unis et 6 255 par la Russie. Blinken a également appelé la Chine à cesser son comportement provocateur dans les eaux très disputées de la mer de Chine méridionale. En effet, la mer de Chine méridionale sert de passerelle vers les routes maritimes mondiales où transitent chaque année près de 4 000 milliards de dollars de commerce. Plus de 1 000 milliards de dollars sont liés au marché américain. La mer abrite également environ 2 600 milliards de dollars de pétrole et de gaz extracôtiers récupérables.