Bertin Koovi, l’ex-opposant au régime de Patrice Talon n’a plus à craindre la justice de son pays. C’est en tout cas ce que laisse croire le président de l’Alliance Iroko dans une récente publication sur facebook. « A tous les aigris qui souffrent de ce que je ne sois pas en prison. Lisez ! du 28 mars au 21 mai 2021 je suis passé devant le juge. C’est l’ensemble de mes audios qui a été passé au peigne fin. A la fin, difficile de dire que j’appelle à la haine. Je suis un objecteur de conscience. Incapable de conclure à une invitation du peuple béninois à la haine. Le juge a conclu à un non-lieu » a-t-il écrit dans son post.

Artisan de l’apaisement dès février 2021

L’homme a par ailleurs exprimé son engagement en faveur de l’apaisement (de la tension politique) de février 2021 jusqu’à aujourd’hui. Le président de l’Alliance Iroko est en effet, passé dans le camp de Patrice Talon il y a quelques mos. Il l’a d’ailleurs rencontré le 06 avril dernier au Palais de la Marina. On était à quelques jours des élections présidentielles. Bertin Koovi était accompagné d’une délégation composée de El Hadj Malick Moutawakil BOUKARI, Imam de la mosquée centrale d’Agori Plateau d’Abomey-Calavi, du Dignitaire BALOGOUN, Co-Président mondial des cultes Vodoun.

“… je me suis dit : tiens, c’est ce que j’attendais “

Inutile de rappeler que M Koovi était l’un des contempteurs du régime Talon. Le Président a compris avant beaucoup qu’il fallait d’abord asseoir les fondamentaux du développement, c’est-à-dire, mettre d’abord les infrastructures de base. « Maintenant que j’ai vu qu’il a eu raison de mettre d’abord les infrastructures dont on a besoin, et que cette fois-ci, qu’il propose de faire un peu ce que je disais, c’est pour cela que j’ai lu le programme “le Développement, Ça y est”, je me suis dit : tiens, c’est ce que j’attendais », déclarait-il après sa rencontre avec le chef de l’Etat, un peu comme pour justifier son changement de veste.