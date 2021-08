La rentrée des classes est dans quelques semaines. Et au ministère des enseignements maternel et primaire on s’active déjà pour garnir de victuailles les cantines scolaires. Dans un communiqué en date d’hier vendredi 13 août, le ministre Salimane Karimou informe les directeurs d’écoles, les membres des Bureaux des Associations des Parents d’élèves et les membres des Comités de Gestion de Cantines Scolaires des écoles primaires publiques bénéficiaires que “les premières livraisons de vivres démarreront le lundi 16 août 2021”.

Pour un bon déroulement de cette opération

A cet effet, le ministre invite tous ces acteurs à se rendre disponibles pour préparer les magasins de stockage afin de recevoir lesdits vivres et en assurer la sécurité. Les directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire et les chefs des régions pédagogiques sont aussi sollicités par Salimane Karimou.

Il leur demande de “prendre dans les meilleurs délais des dispositions nécessaires pour un bon déroulement de cette opération”. Rappelons que les écoles concernées par cette opération sont celles qui bénéficient du Programme de cantines appuyé par le financement du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Programme national d’alimentation Scolaire Intégré (PNASI) financé par le Gouvernement et mis en œuvre par le PAM.