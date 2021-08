“Cette histoire est montée de toute pièce pour chercher me salir, à me nuire, à me détourner de mes objectifs” . Ainsi s’exprimait la web-humoriste Yvidero après les déclarations de Love Gugu. En effet, en novembre 2020, la web-activiste avait affirmé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux qu’elle avait eu des relations intimes avec Yvidero. Celle-ci, au lieu de s’attaquer directement à sa prétendue amante, a porté l’affaire devant la justice ivoirienne.

Elle a plaidé pour une peine clémente à son endroit

C’est ainsi que Love Gugu a été arrêtée et jetée en prison. C’est- hier vendredi 20 août que son procès a eu lieu. La sentence est une condamnation à 3 mois de prison avec sursis plus une amende d’un million de francs Cfa. Avant son procès Love Gugu s’était confondue en excuse. Elle a fait amende honorable en public, implorant le pardon de l’artiste comédienne pour le tort qu’elle a pu lui causer. Seulement la justice était déjà saisie et la procédure, enclenchée.

Mais Yvidero aurait cependant été sensible aux excuses de Love Gugu puisqu’elle a demandé à la justice d’infliger à la web-activiste une peine clémente. C’est du moins ce qu’on apprend dans les médias ivoiriens. Il faut dire que Love Gugu vivait en France au moment de ses déclarations sur Yvidero en 2020. C’est en juillet dernier seulement qu’elle a été arrêtée lors de son séjour en Côte d’Ivoire.