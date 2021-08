Bientôt deux ans que le monde fait face à une pandémie qui fait de nombreuses victimes. A ce jour, pas moins de 4,36 millions de personnes ont perdu la vie du fait de cette pandémie. Ces dernières semaines avec la percée des variants, le nombres de cas confirmés n’a cessé de grimper un peu partout dans le monde. Le variant Delta, plus virulent et plus contagieux circule actuellement dans beaucoup de pays qui connaissent une hausse brutale du nombre de cas confirmés.

Au Sénégal, la situation inquiète certains observateurs. “La situation est intenable” avait confié Sg des urgentistes au détour d’une interview avec une journaliste. Dans le pays, le nombre d’inhumation a augmenté à en croire les gestionnaires de cimetières. On est bien tenté de dire que la nouvelle vague que connait le pays est dévastatrice pour le pays. Face à la montée de cas confirmés de Covid-19, les cérémonies familiales ont été suspendues par les imams.

Plus de 70000 cas confirmés depuis le début de la pandémie

Les derniers chiffres du ministère de la santé qui nous sont parvenus révèle que le pays de la Teranga a déjà franchi la barre des 1600 décès depuis que les premiers cas de covid-19 ont été détectés dans le pays et plus de 70000 cas confirmés ont été enregistrés. Sur ce nombre, 53.877 personnes ont pu venir à bout de la maladie selon nos recoupements d’informations. Hier dimanche, 13 personnes ont perdu la vie et les tests de 266 personnes ont été déclarés positifs après avoir effectué un peu plus de 3400 tests. Malgré le démarrage de la campagne de vaccination de masse, le Sénégal connnait un regain des cas confirmés.