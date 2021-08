Le ministre de la santé ne fait pas la langue de bois : la vaccination n’empêche pas de contracter la Covid-19. Mais les vaccinés ne développent plus les formes graves de la maladie au risque d’en mourir. Benjamin Hounkpatin a tenu à le faire savoir hier dimanche 15 août sur le plateau de la télévision nationale.

Malheureusement, ces derniers temps, ces formes graves de la maladie se multiplient de même que le nombre de cas positifs. Au niveau du centre de prise en charge d’Allada, que le ministre dit avoir visité samedi et dimanche, la situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves « augmente d’heure en heure ». Des sujets jeunes, a priori sans antécédent, mais dans la quasi-totalité des cas non vaccinés sont concernés. « Ceux qui pouvaient échanger avec moi et qui étaient dans un état un peu plus amélioré, regrettent amèrement de n’avoir pu poser ce geste-là, de la vaccination. Parce qu’ils se sont rendus compte que c’est ce qui les a entraînés là. La vaccination réduit le risque de développer des formes graves » a insisté le ministre.

Les cas graves sont des sujets non vaccinés

« La quasi-totalité des cas graves que nous enregistrons sur les sites de pris en charge sont des sujets non vaccinés » martèle t-il par ailleurs. Notons que la somme des personnes atteintes du Covid-19 au Bénin est en nette progression depuis deux mois. Selon les dires du ministre de la santé, « d’une centaine de cas par semaine, il y a à peine deux mois, nous sommes passé là actuellement à plus d’un millier de cas ».