Une arrestation a été annoncée ce vendredi dans la mort par délit de fuite, de l’actrice de « Gone Girl » Lisa Banes, décédée il y a près de deux mois. Dans un communiqué, la police de New York a annoncé que le suspect, Brian Boyd, 26 ans, a été arrêté jeudi et accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident ayant entraîné la mort et de n’avoir pas cédé à un piéton. Peu de détails ont été communiqués sur l’arrestation. La police n’a pas dit si Boyd avait un avocat qui pourrait réagir en son nom, a rapporté Nbcnews.

Banes avait été renversée début juin par un engin à deux roues qui a brûlé le feu rouge alors qu’elle traversait une rue pour se rendre à Julliard School où elle était attendue à Manhattan. Elle a été emmenée à l’hôpital où elle est décédée le 14 juillet à l’âge de 65 ans. Elle avait souffert d’un traumatisme crânien à la suite de l’accident et a succombé à ses blessures 10 jours plus tard.

Apparition dans de nombreuses émissions

Lisa Banes est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films, dont « Gone Girl » en 2014 et « Cocktail » avec Tom Cruise en 1988. À la télévision, elle a joué des rôles dans « Nashville », « Madam Secretary », « Masters of Sex » et « NCIS ». Elle a joué régulièrement sur scène, notamment à Broadway dans la pièce de Neil Simon « Rumors » en 1988, dans la comédie musicale « High Society » en 1998 et dans la pièce de Noel Coward « Present Laughter » en 2010.