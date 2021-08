La société spatiale SpaceX du milliardaire américain Elon Musk a brièvement assemblé vendredi la plus grande fusée de l’histoire, attachant le vaisseau spatial Starship au booster Super Heavy dans ses installations du Texas. La hauteur totale de l’ensemble est de 120 mètres, 20 mètres de plus que la fusée super-lourde soviétique H-1, 12 mètres de plus que la prochaine plus grande fusée Saturn V construite par la NASA.

La fusée SpaceX aura environ deux fois plus de poussée que Saturn V, 70 méganewtons contre 25 méganewtons. Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté des photos de l’exploit, affirmant que c’était “un honneur de travailler avec une si grande équipe“. Les deux segments ont été connectés à l’installation de R&D de Starbase à Boca Chica, au Texas, pendant environ une heure vendredi avant que les travailleurs ne les démontent à nouveau. L’entreprise a utilisé une grande grue pour assembler les deux pièces.

Approbation de la FAA

En attendant l’ approbation de la Federal Aviation Administration , SpaceX prévoit d’envoyer le vaisseau spatial dans l’espace à bord du Super Heavy pour une seule orbite autour de la Terre dans les prochains mois. Les deux segments seront jetés dans l’océan, mais la société prévoit d’avoir des atterrissages contrôlés sur terre ou à bord d’une plate-forme maritime afin qu’ils puissent être réutilisés, à l’instar de sa fusée Falcon 9.

En mai, SpaceX a effectué son premier lancement et atterrissage réussis du vaisseau spatial, qui servira de véhicule pour les atterrissages sur la Lune et sur Mars. Tous les tests précédents se sont terminés par des explosions enflammées. La NASA a sélectionné le vaisseau spatial pour faire atterrir des astronautes sur la lune dans le cadre des missions Artemis prévues. SpaceX a également vendu un vol privé autour de la lune en utilisant Starship, au milliardaire japonais Yusaku Maezawa, prévu pour début 2023.

Minus the lifts pic.twitter.com/kokDQQymhN — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021