Depuis la prise de pouvoir forcée des talibans en Afghanistan, il y a plus d’une semaine, des craintes subsistent notamment du fait de la situation sécuritaire qui peut être menacée par les groupes terroristes. Alors que les évacuations se poursuivent à l’aéroport de Kaboul, des explosions ont été entendues, provoquant des morts et des blessés. Lors de ces détonations, au moins douze militaires américains ont trouvé la mort.

15 autres militaires blessés

Jusque-là les causes des explosions étaient inconnues. Cependant, quelques instants après l’attaque, le double-attentat suicide a été revendiqué par l’organisation terroriste Etat Islamique. Daesh a donné l’information dans un communiqué via son agence de propagande Amaq, tout en précisant qu’un de ses membres s’était approché à moins de « 5 mètres » de militaires américains, avant de décrocher sa ceinture remplie d’explosifs. Au cours d’une conférence de presse, le Pentagone avait également annoncé que 15 autres militaires avaient été blessés durant les explosions. Le général Kenneth McKenzie, chef des forces américaines à Kaboul a estimé que : « La menace de Daech est réelle : elle s’est manifestée avec une attaque. Nous pensons que Daech cherche à poursuivre ses attaques ». Il a par ailleurs ajouté que les USA mettent tout en œuvre « pour y faire face ».

Emmanuel Macron adresse ses condoléances aux familles éplorées

Le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, a réagi à la situation en dénonçant une attaque qui « n’aurait jamais dû avoir lieu ». Il n’a pas fallu longtemps pour que le chef de l’Etat français Emmanuel Macron adresse ses condoléances aux familles éplorées. Le président « exprime ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes, adresse son soutien aux blessés, et salue l’héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d’évacuation » est-il indiqué dans un communiqué. Du côté des Nations Unies, le patron de l’ONU Antonio Guterres a convoqué les membres permanents du conseil de sécurité pour une réunion sur la situation en Afghanistan.