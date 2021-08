Les Etats-Unis ont été victimes ces derniers temps de plusieurs cyberattaques qui ont visé certaines de leurs entreprises. Pour pallier à cette situation, la Maison Blanche a fait appel à plusieurs grandes compagnies américaines de la technologie comme Google et Amazon en vue de l’aider à consolider sa lutte contre les attaques informatiques.

Il a pour mission de diminuer le risque de survenance de cyberattaque

Pour mieux lutter contre les cyberattaques, un groupe de travail a été mis sur pied par l’agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, CISA. Par ailleurs, il aura pour but de vite apporter une réponse coordonnée entre les représentants du secteur privé, des autorités locales et fédérales. Il a également pour mission de diminuer le risque de survenance d’attaque informatique. Le groupe formé par la CISA est composé de plusieurs entreprises telles que celles spécialisées en cybersécurité comme Palo Alto Networks, FireEye Mandiant et Crowdstrike. A ces dernières s’ajoute les opérateurs de télécommunication comme Verizon, Lumen et AT&T. Notons que ce groupe de travail a été dévoilé le mardi 03 août dernier.

Les cyberattaques coutent une fortune au monde entier

Dans un communiqué, Jen Easterly, directrice de la CISA, a indiqué : « Notre objectif dans un premier temps sera de lutter contre les rançongiciels et de développer un cadre de planification pour coordonner les incidents affectant les fournisseurs de services d’informatique à distance (cloud) ». Il faut dire que les cyberattaques coutent une fortune au monde entier. Toujours selon Jen Easterly, « les dommages causés par la cybercriminalité coûtent des milliards de dollars au monde, et les rançongiciels sont devenus un fléau ».