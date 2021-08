Quelques jours après la prise de l’Afghanistan par les talibans, le fils d’un ancien haut gradé de l’armée afghane a demandé le secours des Etats-Unis pour combattre le mouvement islamiste. Il s’agit du fils du commandant Ahmed Shah Massoud. Ce dernier qui est considéré comme un héros dans le pays avait été tué il y a 20 ans par Al-Qaïda. Par le canal d’une tribune publiée par le quotidien américain, «Washington Post» le fils du défunt sollicite l’appui des Etats-Unis pour déloger les assaillants.

“Nous avons besoin de plus d’armes…”

Pour lui, les talibans pourront être combattus si les Etats-Unis armaient combattants moudjahidine «qui sont à nouveau prêts à affronter les talibans». Il fait savoir que nombreux sont les soldats afghans à l’avoir rejoint dans « dans notre bastion du Panchir, qui est la dernière région libre de notre pays à l’agonie ». « Mais nous avons besoin de plus d’armes, plus de munitions, plus d’équipements », a-t-il laissé lire.

“Une base du terrorisme radical islamiste”

Le fils du commandant qui est connu sous le nom d’Ahmad Massoud a tenu à indiquer que la situation actuelle dans le pays ne restera pas sans conséquences sur le reste du monde si rien n’est fait. « Sous le contrôle des talibans, l’Afghanistan deviendra sans nul doute une base du terrorisme radical islamiste », a insisté le fils de l’ancien commandant.