Vivre à deux n’est pas toujours chose facile. Et lorsqu’on est mariés et que des enfants sont issus de cette union, il arrive parfois que le couple soit confronté à des difficultés. Dans certains cas, le couple parvient à s’accorder et à régler leur point de désaccord mais dans d’autres cas la situation devient tellement invivable que le couple envisage le divorce.

Cette procédure nécessite des coûts qui selon le cas peuvent paraître exorbitants lorsque le couple n’est pas bien préparé. Du fait que la législation n’est pas toujours connue, il est généralement nécessaire de faire appel à un conseil pour conduire et suivre la procédure. Pour apporter des solutions en terme d’informations au couple et pour réduire les coûts liés à la procédure une jeune entreprise américaine basée en Californie a développé une application : Hello Divorce.

Un très gros marché

En plus de la section qui donne des informations sur la législation en matière de divorce, l’application propose un accompagnement dans la procédure (aide et suivi juridique) qui pourrait aller jusqu’à 2000$. Grâce à cette solution, plus besoin d’avocat et tout pourrait être réglé à distance. Un énorme gain de temps qui va aussi permettre de réduire considérablement les frais de procédures. Selon nos sources, les divorces aux USA peuvent coûter jusqu’à 17 500 $ et les divorces sont chiffrés à environ 750 000 chaque année. C’est donc sur un très gros marché évalué à 50 milliards $ l’an que la jeune entreprise va surfer. Le service est pour le moment disponible aux USA uniquement selon nos sources.