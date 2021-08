Les dernières troupes américaines ont quitté l’Afghanistan ce mardi. A cette occasion les talibans ont déclaré la victoire. Un responsable du groupe a déclaré que la nation est libre. Le groupe a marché sur l’aéroport international de Kaboul mardi, vêtu de camouflage et posant pour des photos, a rapporté l’Associated Press. « L’Afghanistan est enfin libre », a déclaré à l’AP Hekmatuhha Wasiq, un responsable taliban. « Le côté militaire et civil (de l’aéroport) est avec nous et en contrôle. Espérons que nous annoncerons notre Cabinet. Tout est paisible. Tout est en sécurité », a déclaré le responsable.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, aurait déclaré au groupe à l’aéroport qu’ils devraient être « très prudents dans leurs relations avec la nation ». « Notre nation a subi la guerre et l’invasion et le peuple n’a pas plus de tolérance », a déclaré Mujahid. La plus longue guerre des États-Unis a pris fin lundi après que le dernier C-17 ait quitté l’aéroport international Hamid Karzai vers 15 h 30, heure locale. Le Pentagone a publié une photo du dernier soldat américain à bord du vol, identifié comme étant le major de l’armée Chris Donahue.

Les talibans devront gagner la légitimité

Les États-Unis ont aidé à évacuer 123.000 personnes, dont des citoyens américains et des Afghans depuis juillet. Pourtant, un peu moins de 200 Américains restent en Afghanistan. Les talibans avaient pris le contrôle de Kaboul le 15 août après avoir rapidement assiégé des zones stratégiques du pays. Le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken a déclaré aux journalistes lundi que le groupe militant devra gagner en légitimité. « Les talibans recherchent la légitimité et le soutien internationaux. Notre message est que toute légitimité et tout soutien devront être gagnés », a déclaré Blinken.