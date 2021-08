Condamné à mort pour le meurtre de masse de membres noirs de l’Eglise épiscopale méthodiste africaine Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud, Dylann Roof, avait fait appel à sa condamnation. Ce mercredi 25 août, une cour d’appel fédérale a confirmé sa condamnation à mort. Roof, 27 ans, avait fait appel de sa condamnation devant la Cour d’appel du 4e circuit des États-Unis. « Aucun dossier froid ou une analyse minutieuse des lois et des précédents ne peut capturer toute l’horreur de ce que Roof a fait. Ses crimes le qualifient pour la peine la plus sévère qui soit qu’une société juste peut imposer », a conclu la cour.

Le tribunal a relaté les crimes de Roof, qui, en tant que suprématiste blanc à l’âge de 21 ans, est entré dans l’église le 17 juin 2015 et a rejoint un groupe d’étude biblique. Il a tué 9 personnes parmi les fidèles, après avoir prié pendant 45 min avec eux. Quelques jours plus tard, lors d’un éloge funèbre, le président Barack Obama a décrit les victimes comme « des gens bien, des gens honnêtes, des gens qui craignent Dieu. Des gens si pleins de vie et si pleins de gentillesse ».

Une peine de prison n’en valait pas la peine

Roof, qui a été reconnu coupable de meurtre et d’autres chefs d’accusation, dont neuf chefs de crimes haineux à caractère raciste ayant entraîné la mort, a été condamné à mort au début de 2017. Les avocats de la défense en attente, avaient tenté en vain de remettre en question sa santé mentale pour le dossier. Roof a déclaré à l’époque que plaider pour une peine de prison n’en valait pas la peine. Roof reste dans le couloir de la mort de la prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana. Le procureur général Merrick Garland a décrété le mois dernier un moratoire sur les exécutions fédérales tandis que le ministère de la Justice procède à un examen.