L’obligation vaccinale continue de faire des mécontents en France. En effet, cette mesure choisie par le gouvernement Macron pour faire face à la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19), ne passe pas chez certains gendarmes. Ce mécontentement survient après la publication, le mardi 17 août 2021 d’une note de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui oblige les gendarmes à se faire vacciner.

Certains gendarmes ont fait part de leur mécontentement

Selon la note, ces derniers sont « les personnels militaires, d’active et de réserve, en missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil ou effectuant des services au contact du public ou de personnes extérieures à la Gendarmerie ». Après la publication de la note, des gendarmes ont fait part de leur mécontentement. Pour le président de l’association GendXXI, « on aurait préféré que la vaccination reste un choix individuel ». Par ailleurs, plusieurs gendarmes se trouvant dans le collectif Gendarmes Libres ont l’intention de contester l’obligation vaccinale auprès de la justice.

Ils ont jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner

A en croire leur avocat, David Guyon, ces opposants à l’obligation vaccinale ont peur de recevoir de lourdes sanctions dans le cas où ils ne se conforment à cette règle. « Si un refus entraîne des conséquences aussi graves que la radiation et des sanctions disciplinaires, alors dans ce cas là il n’y a plus de liberté et un sentiment de résignation, celui de se soumettre encore une fois à un ordre. Il y a aussi le sentiment d’être un peu les cobayes d’une politique sanitaire qui ne sait pas où elle va » a-t-il déclaré. Notons que les gendarmes ont jusqu’au 15 septembre prochain pour se faire vacciner. Dans le même temps, une grande partie des gendarmes français se sont déjà faits vaccinés contre le coronavirus.