Déjà un peu plus d’un an que le monde fait face à une pandémie qui fait de nombreuses victimes. Alors que le premiers cas connus ont été détectés en Chine, l’origine du virus du nouveau coronavirus n’est pas encore déterminée. Il y a quelques mois, des experts de l’OMS s’étaient rendus en Chine pour récolter des éléments permettant d’avoir une vue plus clair sur l’origine du mal.

Au terme de leur mission, ces derniers ont produit un rapport qui a été rendu public. Le rapport révélait que la thèse d’une transmission de la chauve souris à l’homme est plus probable que la fuite d’un laboratoire. Par la suite, l’OMS a demandé une nouvelle enquête pour approfondir les recherches sur l’origine du virus. Une requête rejetée par les autorités chinoises. En Juillet dernier, l’OMS a demandé à la Chine plus de collaboration pour faire la lumière sur l’origine du virus.

La Chine opposée à la politisation de la recherche des origines

Alors qu’hier, l’OMS a fait un appel du pieds à la Chine en invitant les états à fournir toutes leurs données sur le virus, les autorités chinoises ont réagit ce vendredi sur l’appel d’une nouvelle enquête sur l’origine du virus dans le pays. Comme par le passé, Pékin rejette cette demande et appel à s’en tenir aux conclusion du rapport. Pour Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères, “les recherches futures doivent, et ne peuvent être poursuivies que sur la base de ce rapport. Il ne s’agit pas de tout recommencer à zéro.” Au cours d’une conférence virtuelle, l’officiel chinois a affirmé que la Chine est opposée “à la politisation de la recherche des origines (…) et à l’abandon du rapport conjoint Chine-OMS“