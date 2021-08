Au Bénin, l’opposition semble avoir perdu de sa superbe. On ne l’entend plus que sporadiquement. L’aile radicale comme l’aile modérée n’animent plus avec entrain la vie politique nationale. D’après Salomon Odjo, un membre des FCBE interrogé par VOA Afrique , il est pourtant « urgent pour l’opposition de se réveiller ». « L’heure a sonné pour qu’autour d’une union sacrée l’opposition béninoise puisse prendre ses responsabilités et libérer dans les années à venir notre peuple du joug de la misère, de l’oppression, des emprisonnements abusifs arbitraires que subissent aujourd’hui les populations » a t-il poursuivi.

” Je demande à nos frères de l’opposition de nous rejoindre “

Cet appel à l’Union sacrée est visiblement une bonne chose mais Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national des FCBE, désigné chef de file de l’opposition par le pouvoir en place, n’arrive pas à se faire entendre du parti Les Démocrates, qui ne reconnaît pas son autorité. Cependant, cet état de choses est loin de le décourager. Il continue de demander à toutes les composantes de l’opposition de se rallier à son panache, lui qui pense que « le statut de l’opposition est une opportunité à saisir »

« Je demande à nos frères de l’opposition de nous rejoindre. S’il n’est pas possible d’aller à un dialogue national mais qu’on peut déjà nous rapprocher du pouvoir pour poser les problèmes, nous pouvons nous en contenter pour le moment » estime Paul Hounkpè. En effet, l’aile dure de l’opposition sollicitait un dialogue national mais le locataire de la Marina n’est pas dans cette logique.