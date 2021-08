Une enquête a révélé que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont certaines qui travaillaient dans son bureau, a annoncé mardi la procureure générale de l’État Letitia James. L’enquête indépendante lancée par James a également révélé que Cuomo et ses collaborateurs avaient exercé des représailles contre un ancien employé qui avait fait des révélations. « L’enquête indépendante a conclu que le gouverneur Andrew Cuomo avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, violé la loi fédérale et de l’État », a déclaré James lors d’une conférence de presse.

« Plus précisément, l’enquête a révélé que le gouverneur Andrew Cuomo avait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État de New York en se livrant à des attouchements importuns et non consensuels et en faisant de nombreux commentaires offensants de nature suggestive et sexuelle qui ont créé un environnement de travail hostile pour les femmes », a-t-elle ajouté. Le rapport qui a accompagné la conférence de presse de James marque le point culminant d’une enquête de plusieurs mois menée par Anne Clark et Joon Kim, deux avocats suppléés par le bureau de la procureure en mars pour mener l’enquête indépendante.

74 000 éléments de preuve

La procureure générale a ouvert l’enquête après que plusieurs femmes se soient présentées pour inconduite sexuelle de Cuomo, notamment des tâtonnements, des baisers non désirés et des commentaires inappropriés sur le lieu de travail. James a déclaré que les deux avocats avaient parlé à 179 personnes dans le cadre de l’enquête, dont 11 plaignants, membres actuels et anciens de la chambre exécutive et d’autres. Les avocats ont également examiné 74 000 éléments de preuve, notamment des documents, des courriels, des textes, des fichiers audio et des images, a déclaré James.

Appels a la démission

Le gouverneur a refusé de démissionner au milieu des appels croissants des législateurs de l’État et de ses accusateurs. Dans un discours provocateur après la publication du rapport mardi, il a déclaré qu’il n’avait jamais harcelé personne et avait refusé de démissionner. « Premièrement, je veux que vous sachiez directement de ma part que je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances sexuelles inappropriées. J’ai 63 ans. J’ai vécu toute ma vie d’adulte en public », a-t-il déclaré.

Aucune accusation contre le gouverneur

Le bureau de James n’a annoncé aucune accusation, mais la procureure générale de l’État a déclaré que les femmes pourraient engager des poursuites civiles contre Cuomo et que leurs demandes pourraient être examinées par les services de police locaux. « Nous avons publié un rapport et tout au long du processus, nous avons baissé la tête, nous avons fait notre travail. Et à ce stade … nous allons permettre aux copeaux de tomber où ils peuvent », a déclaré James. La législature de l’État mène également une enquête de destitution sur la conduite du gouverneur. Le gouverneur a précédemment nié tout acte répréhensible, mais s’est excusé d’avoir mis une femme mal à l’aise et a déclaré que ses actions ne devraient pas être considérées comme du harcèlement sexuel.