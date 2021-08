Les crimes racistes ne faiblissent pas aux Etats-Unis. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’un rapport publié, hier lundi 30 août 2021, par le bureau fédéral d’investigation (FBI), qui a fait cas d’une forte augmentation de crimes à caractère raciste l’année dernière. En effet, c’est au cours de cette période que les manifestations du mouvement Black Lives Matter ont eu lieu aux Etats-Unis.

Une hausse de 70% de crimes visant les asiatiques

D’après les statistiques du FBI, les dénonciations de crimes de haine à l’encontre de la communauté noire et asiatique, ont augmenté en 2020. Il note ainsi, une hausse de 40% du nombre d’actes racistes ayant visé les afro-américains, avec un nombre passant de 1972 à 2755 en 2020. Par ailleurs, c’est au niveau de la communauté asiatique que le nombre d’attaques racistes a fortement augmenté. Dans son rapport, le FBI a fait part d’une augmentation de 70%, passant de 161 incidents en 2019 à 274, un an après. Toutefois, le principal service fédéral de police judiciaire a exhorté à ne pas faire des conclusions hâtives. En effet, plus de 50% des infractions sont des intimidations. Aussi, 18% de ces crimes sont-ils de graves attaques et 22 homicides ont été motivés par la haine.

Notons que ce chiffre est bien en-dessous des 52 meurtres enregistrés en 2019, année au cours de laquelle 23 personnes à majorité d’origine hispanique ont été tuées, à El Paso, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Merrick Garland, ministre de la justice, a réagi ce rapport en estimant que ces chiffres « confirment ce que l’on a vu et entendu dans notre travail et auprès de nos partenaires » et « montrent le besoin urgent d’une réponse globale ».