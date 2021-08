D’après un document judiciaire, le divorce de Bill Gates d’avec son épouse Melinda French Gates, cofondateurs de l’une des plus grandes fondations caritatives privées au monde, a été finalisé ce lundi 02 août. Le 3 mai dernier, le couple avait demandé le divorce après 27 ans de vie commune, tout en s’engageant à poursuivre son travail philanthropique ensemble. Le couple avait indiqué à l’époque qu’ils étaient parvenus à un accord sur la façon de partager leurs biens matrimoniaux.

Toutefois, aucun détail de cet accord n’a été divulgué dans l’ordonnance de divorce finale déposée lundi devant la cour supérieure du comté de King à Seattle. En matière d’argent, de biens ou de pension alimentaire pour époux, le tribunal n’a pas rendu de jugements lors du divorce. Il a déclaré que le couple doit se conformer aux termes du contrat de séparation qui n’a pas été déposé devant la Cour supérieure du comté de King.

Le couple a soutenu de nombreux programmes

La Fondation Bill & Melinda Gates, basée à Seattle, est devenue l’une des forces les plus puissantes et les plus influentes de la santé publique mondiale, dépensant plus de 50 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies pour apporter une approche commerciale à la lutte contre la pauvreté et la maladie. Le couple a soutenu des programmes largement salués dans les domaines de l’éradication du paludisme et de la poliomyélite, de la nutrition des enfants et des vaccins. L’année dernière, la fondation a engagé quelque 1,75 milliard de dollars pour l’aide à la pandémie du coronavirus.