C’est une première qui s’est produite aux Etats-Unis. La population des personnes blanches a diminué en une dizaine d’années. Selon les informations publiées par le bureau américain du recensement, sur la base du décompte de l’année dernière, les chiffres font état d’une baisse de la population blanche estimée à 8,6% entre 2010 et 2020.

« La population américaine est bien plus multiraciale »

Le bureau américain du recensement a indiqué que la population blanche était estimée à 204 millions d’habitants l’année dernière. Ce chiffre constitue une représentation de 61,6% de la population américaine, contre 72% dix années plus tôt. Cela montre que la population américaine a évolué. A en croire, l’un des responsables du bureau du recensement, Nicolas Jones, « ces changements révèlent que la population américaine est bien plus multiraciale ». Cependant, cette diminution n’impacte pas le fait que la population blanche américaine reste toujours la plus importante aux Etats-Unis. « La population blanche reste le plus grand groupe racial ou ethnique aux États-Unis » a ajouté le bureau. De l’autre côté certaines populations ont connu des augmentations.

La population asiatique a donc augmenté de 35,5%, soit 20 millions d’habitants, représentant 6% de la population américaine. Un autre bond se constate chez les hispaniques où leur population a connu une hausse de 23%, soit 62 millions d’habitants, ce qui représente 18% de la population américaine. Par contre, la population des Afro-américains est restée stable à 12,4% de la population américaine avec 41 millions d’habitants.