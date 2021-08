La police du Capitole des États-Unis enquête sur une « alerte à la bombe » près du Congrès, provoquant l’évacuation du complexe. La police a ouvert l’enquête après le signalement d’un éventuel engin explosif dans une camionnette à l’extérieur de la Bibliothèque du Congrès. La police du Capitole a déclaré que les officiers « répondaient à un véhicule suspect près de la Bibliothèque du Congrès », ajoutant qu’« il s’agit d’une enquête active sur une alerte à la bombe ». Plusieurs membres du Congrès ont confirmé à USA TODAY qu’ils avaient été informés de l’alerte à la bombe active.

Selon les alertes envoyées par l’USCP, ils ont également fermé les routes entourant le complexe du Capitole et ont évacué la plupart des immeubles de bureaux. Des officiers de justice ont confié à l’Associated Press que les enquêteurs étaient sur les lieux et travaillent pour déterminer si l’engin était un explosif utilisable. Les responsables n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question et ont parlé sous couvert d’anonymat. Le FBI a également répondu jeudi en disant que « la National Capital Response Squad du bureau régional de Washington répond avec nos partenaires aux informations faisant état d’un véhicule suspect près de la Bibliothèque du Congrès ».

Le Congrès pris une nouvelle fois pour cible

La menace d’un explosif près du Capitole a rappelé un aspect effrayant de l’enquête sur l’émeute du 6 janvier qui n’est toujours pas résolu. Deux bombes artisanales avaient été placées près du siège des comités nationaux républicain et démocrate la nuit précédant l’assaut meurtrier du Capitole. Dans cette enquête, les autorités fédérales ont à plusieurs reprises demandé l’aide du public pour localiser un suspect vu portant un sweat-shirt à capuche gris.