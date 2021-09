Le monde de la presse béninoise pleure depuis le vendredi 3 septembre 2021 le décès du journaliste et directeur de publication (Dp) du quotidien La Nouvelle Tribune, Vincent Foly. Les hommages et témoignages se multiplient. Et, dans une interview diffusée sur la web radio Crystal News, Maître Ayo Sadikou Alao, président de l’ONG internationale, GERDDES-Afrique, invite le gouvernement à décorer à titre posthume cette figure de la presse béninoise, en reconnaissance de son engagement et sa contribution à la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance au Bénin.

L’avocat au Barreau du Bénin a fait savoir que cette disparition de Vincent Foly est une grande perte pour les journalistes en Afrique et au Bénin mais surtout pour les lanceurs d’alerte. Il relève que les lanceurs d’alerte aident les dirigeants pour une meilleure gouvernance, pour leur permettre de faire leur travail de la meilleure façon possible. Mais « nous ne sommes souvent pas compris ». Ce qui fait qu’ils sont considérés ou sont pris pour des opposants alors que si les lanceurs d’alerte étaient écoutés beaucoup de choses, beaucoup d’erreurs auraient pu être évitées par les dirigeants parce que les lanceurs d’alerte ne sont pas des concurrents à ceux qui dirigent. Pour lui, ils veulent simplement une meilleure gouvernance. Et, « Foly Vincent était un de ceux-là, et un parmi les meilleurs ».

Il estime que « sa disparition est une perte incommensurable ». Et, « au Bénin par exemple, notre gouvernement rendrait du bien à cette communauté des lanceurs d’alerte en décorant Foly Vincent à titre posthume ». Pour lui, il faut décorer tous ceux qui rendent service à la société, et avant tout à ceux qui permettent une meilleure gouvernance ; qu’ils soient de la société civile ou ailleurs. Il s’agit pour les gouvernants de récompenser tous ceux qui rendent service à la Nation, et surtout les éléments de la société civile. « Vincent Foly, à ce titre, doit être décoré à titre posthume », insiste-t-il. Selon Me Ayo Sadikou Alao, « sa décoration à titre posthume ferait du bien à tout le monde y compris aux dirigeants du Bénin ».