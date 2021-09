Il y a un an, le magazine d’extrême droite en France, Valeurs actuelles a crée la polémique en représentant une élue noire en esclave. L’affaire avait créé une onde de choc dans l’opinion ce qui a poussé le ministre Castex à réagir. Le ministre Castex avait jugé à l’époque que cette représentation « révoltante » appelait « à une condamnation sans ambiguïté ». Plus tard, la justice française s’en est mêlée et on attendait le verdict des juges dans cette affaire.

Eh bien, les personnes liées à cette affaire sont désormais situées. La nouvelle est tombée ce mercredi 29 Septembre. En effet, Laurent Jullien, Erik Monjalous et Geoffroy Lejeune respectivement le rédacteur de l’article, directeur de publication de Valeurs actuelles et directeur de la rédaction du magazine, qui étaient poursuivis dans cette affaire ont été condamnés ce mercredi.

« Justice est rendue »

Poursuivis pour injure publique à caractère raciste à l’égard d’une députée, ces trois membres de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles doivent s’acquitter de 5 000 euros de dommages et intérêts à Danièle Obono. Ils devront également payer chacun une amende de 1 500 euros. Une information qui a fait réagir l’élue française qui a affirmé que « Justice est rendue« . « Aux fachos, aux haineux, aux rageux : « Obono l’Africaine » insoumise vous emmerde. On y est, on y reste, on ne partira pas. Et à la fin, c’est nous qu’on va gagner« , a écrit l’élue comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous.