Dans un éditorial publié dans le Wall Street Journal dimanche, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a lancé un nouvel appel au Congrès pour qu’il relève le plafond de la dette fédérale, arguant qu’un défaut sur le paiement la dette américaine déclencherait une crise financière historique. Yellen a déclaré que la crise déclenchée par un défaut paiement aggraverait les dommages causés par la pandémie du coronavirus, bouleversant les marchés et replongeant l’économie américaine dans la récession au prix de millions d’emplois et d’une hausse durable des taux d’intérêts.

« Nous sortirions de cette crise une nation durablement plus faible », a écrit Yellen, notant que la solvabilité des États-Unis a été un avantage stratégique. Yellen n’a pas proposé de nouveau calendrier pour un éventuel défaut, mais a décrit les dommages économiques qui seraient subis par les consommateurs en raison des coûts d’emprunt plus élevés et de la baisse des prix des actifs. Précédemment, elle avait déclaré qu’un défaut de payement pourrait survenir en octobre, lorsque le Trésor épuisera ses réserves de trésorerie et sa capacité d’emprunt extraordinaire sous la limite de la dette de 28,4 billions de dollars.

Le pays où la vie coûte plus cher

« Nous pouvons emprunter moins cher que presque n’importe quel autre pays, et un défaut de paiement mettrait en péril cette position fiscale enviable. Cela ferait également de l’Amérique un endroit plus cher où vivre, car le coût d’emprunt plus élevé retomberait sur les consommateurs », a écrit Yellen. « Les paiements hypothécaires, les prêts automobiles, les factures de carte de crédit, tout ce qui est acheté à crédit serait plus coûteux après le défaut de paiement », a-t-elle ajouté.

Agir rapidement

Par ailleurs, Yellen a fait valoir que le plafond de la dette visait à payer les obligations de dépenses passées, et a déclaré qu’attendre trop longtemps pour lever le plafond de la dette peut encore causer des dommages, citant une crise du plafond de la dette en 2011 qui a poussé le gouvernement fédéral au bord du défaut de paiement qui a entraîné une dégradation de la note de crédit. « Cela a conduit à des perturbations des marchés financiers qui ont persisté pendant des mois. Le temps, c’est de l’argent ici, potentiellement des milliards de dollars. Ni les retards ni les défauts ne sont tolérables », a-t-elle indiqué.