En France, même si Éric Zemmour n’est pas encore officiellement candidat, il est de toutes les discussions dans le pays. Avec la sortie de son livre qui se vend plutôt très bien, ses attaques contre Marine Le Pen et Macron, Eric Zemmour est toujours le chouchou des médias même si le CSA a décidé de prendre en compte son temps de parole. Après le récent débat avec Jean-Luc Mélenchon, plusieurs personnes ont dénoncé les attaques habituelles du probable candidat Zemmour, qui, comme à l’accoutumée sont orientées vers les immigrés africains en général.

Claudy Siar, célèbre animateur panafricanisme s’est insurgé contre les propos du polémiste qui fait la pluie et le beau temps en France lui reprochant dans une vidéo publiée sur la toile, ses attaques contre les africains et musulmans à qui il demande de changer de prénom. Il a également appelé les dirigeants africains à prendre leurs responsabilités sans oublier de pointer du doigt l’attitude du groupe Bolloré qui a grandement contribué, ces dernières années à l’essor médiatique du polémiste d’extrême-droite grâce à la chaîne CNEWS. Claudy Siar s’est étonné que le groupe Bolloré qui tire une bonne partie de ses revenus d’Afrique puisse mettre en avant une personne qui critique et méprise autant les africains.

Il y a toute une génération qui n’accepte plus ça …

En effet, pour rappel, le groupe Bolloré possède plusieurs entreprises qui officient sur le continent. De concessions agricoles en passant par des concessions portuaires sans oublier des médias comme Canal+ Afrique, le groupe est véritablement bien implanté sur le continent noir : «Si Eric Zemmour existe aujourd’hui (…) il a été fabriqué par le groupe Cnews qui appartient au groupe Bolloré, qui fait le gros de son chiffre d’affaires en Afrique (Ce sont les responsables de Bolloré qui le disent eux-mêmes). D’un côté, l’Afrique permet à un groupe français de s’enrichir, et avec cet argent-là, le groupe français fabrique des personnes qui viennent insulter les africains…» a lâché l’animateur visiblement très irrité avant d’ajouter : « Il faut vraiment que le groupe Bolloré arrête de jouer parce que là on joue avec le feu… ». Il a tenu toutefois à prévenir qu’aujourd’hui, il y a toute une génération (ndlr africaine et afro-descendante) qui n’accepte plus ça.