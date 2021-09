D’après le média américain NBC News, des déportés haïtiens ont agressé mardi des pilotes américains et des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sur des vols d’expulsion arrivant à Port-au-Prince, en Haïti. NBC News a rapporté que l’incident avait commencé après l’arrivée d’un vol d’hommes adultes célibataires sur le tarmac, citant une source proche des rapports internes. Plusieurs d’entre eux ont ensuite pris d’assaut un autre avion récemment arrivé et transportant des familles. Lors du deuxième vol, les hommes auraient attaqué les pilotes de l’avion et trois officiers de l’ICE.

Les policiers ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a rapporté NBC. Un porte-parole du DHS a déclaré à The Hill dans un communiqué que certains migrants adultes avaient causé « deux perturbations distinctes » sur le tarmac après avoir débarqué à Port-au-Prince. Les agents haïtiens de contrôle des foules ont répondu aux deux incidents et « ont résolu la situation ».

L’expression pacifique des opinions

« L’ICE respecte pleinement les droits de tous à exprimer pacifiquement leurs opinions, tout en continuant à remplir sa mission d’application de l’immigration conformément à nos priorités, à la loi fédérale et à la politique de l’agence », a déclaré le porte-parole sans donner plus de détails sur les « perturbations ». L’incident survient alors que les États-Unis ont intensifié les vols d’expulsion vers Haïti après que près de 12 000 migrants se soient entassés sous un pont à Del Rio, au Texas.

L’augmentation des fréquences des expulsions

L’administration Biden a repris les vols d’expulsion la semaine dernière, provoquant une réaction de la communauté internationale. L’optique s’est détériorée lundi après que des images virales de la frontière américano-mexicaine ont montré des officiers à cheval cherchant à repousser les Haïtiens de l’autre côté de la frontière. Malgré le contrecoup, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a déclaré mardi au Sénat qu’il n’était pas prévu d’arrêter les vols. « Nous augmentons la fréquence et le nombre des vols de rapatriement chaque jour », a déclaré Mayorkas.