D’après The Innocence Project qui a rapporté l’information et une nécrologie en ligne qui l’a confirmé, un homme qui a passé 15 ans dans le couloir de la mort avant d’être innocenté en 2012 est décédé du Covid-19. « Le monde a perdu le sourire contagieux et la joie de Damon Thibodeaux », a déclaré la nécrologie publiée par le Times-Picayune ce mois-ci. L’homme est décédé à 47 ans à Jacksonville, en Floride, le 31 août, « moins de 10 ans après sa libération », indique la notice nécrologique.

Dans un tweet, The Innocence Project a déclaré que Thibodeaux était « une personne incroyablement gentille et douce ». Thibodeaux avait 22 ans et travaillait comme matelot de pont en Louisiane en 1996 lorsque sa cousine Crystal Champagne, 14 ans, avait été étranglée à mort, selon The Innocence Project. Son corps a été découvert avec une rallonge rouge enroulée autour de son cou et des preuves d’une éventuelle agression sexuelle.

“Je ne savais pas que je l’avais fait, mais je l’ai fait”

Thibodeaux a été considéré comme un suspect en raison de sa relation familiale avec Champagne, mais il a nié toute implication dans sa mort et a accepté un polygraphe, dont on lui a dit qu’il avait échoué. Il a fini par avouer « des relations sexuelles consensuelles et non consensuelles avec la victime, puis l’avoir battue et assassinée » au cours d’un interrogatoire de neuf heures, dont moins d’une heure a été enregistrée, a déclaré The Innocence Project.

« Je ne savais pas que je l’avais fait, mais je l’ai fait », a-t-il déclaré dans les aveux, selon sa nécrologie. Même si certains des détails des aveux de Thibodeaux étaient incompatibles avec les preuves, il a été reconnu coupable et condamné à mort en Louisiane. En 2007, le bureau du procureur du district de Jefferson Parish a commencé à réexaminer l’affaire avec The Innocence Project. L’enquête a révélé que l’ADN de la scène correspondait à un ADN masculin qui n’était pas celui de Thibodeaux.

Aveux par crainte de la peine de mort,

« Le propre expert de l’accusation avait conclu avant le procès initial que Thibodeaux avait faussement avoué par crainte de la peine de mort, mais cette information n’a jamais été partagée avec la défense », selon The Innocence Project. La condamnation et la peine de mort de Thibodeaux ont finalement été annulées en 2012, après avoir passé 15 ans dans le couloir de la mort et 16 ans derrière les barreaux. Il était la 300e personne innocentée grâce à des preuves ADN.