Le bilan du passage de l’ouragan Ida continue de s’alourdir. Selon les informations rapportées par la police, près de dix personnes sont décédées suite aux pluies torrentielles et des crues éclair de la nuit de mercredi à jeudi à New-York. Au total, le nombre de victimes lié à cette situation s’élève à 15 selon les chiffres publiés sur cette situation. On retient de la description qui a été faite par la Metropolitan Transportation Authority que les stations de métro sont inondées et le service est interrompu.

L’eau a envahi en effet toutes les voies de la ville. Le service météo américain (NWS) a fait cas d’un record absolu 80 mm de pluie en une heure à Central Park. Les autorités ont, quant à elles déclaré l’état d’urgence suite à toutes ces situations. « L’état d’urgence » touche en effet tous les comtés frontaliers de la ville. Au total 20 millions d’habitants sont concernés.

“Ne conduisez pas sur des routes inondées”

Le passage de l’ouragan Ida n’a pas a eu un impact négatif sur le trafic aérien occasionnant l’annulation de plusieurs centaines de vols dans les aéroports newyorkais de Newark, LaGuardia et JFK. «Ne conduisez pas sur des routes inondées. On ne sait rien de la profondeur et c’est trop dangereux. Faites demi-tour et ne vous noyez pas!», a lancé comme message le service météo.