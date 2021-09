Le nouveau coronavirus qui sévit presque partout dans le monde est toujours au cœur de l’actualité. Plusieurs millions de personnes dans le monde ont malheureusement perdu la vie depuis l’apparition des premiers cas connus de la maladie. Dans certains pays du monde, des prétendus remèdes ou des solutions pour prévenir la maladie ont été présentés. Seulement les études qui vont confirmer l’efficacité de ces produits ne sont pas toujours réalisées.

Aux USA, plus précisément au Mississippi, plusieurs personnes ont consommé de l’Ivermectine. Des sources rapportent que près des deux tiers des appels destinés au centre antipoison avait rapport avec la consommation de ce médicament antiparasitaire pour animaux qui est utilisé chez les Hommes pour le traitement d’infestations par vers. Face à la situation, la Food and Drug Administration (FDA) a mis en garde les consommateurs.

Le Canada réagit

Le Canada n’a pas tardé avant de réagir. Seulement une semaine après l’autorité américaine, le Canada qui régule la vente de ce médicaments par la prescription d’ordonnance relève qu’aucune étude ne permet de certifier son efficacité pour la prévention contre le coronavirus. «Il n’existe pas de données probantes montrant que l’utilisation contre la COVID-19 d’ivermectine (pour usage vétérinaire ou humain) est sûre et efficace. L’ivermectine à usage vétérinaire peut être dangereuse pour les humains, surtout à dose élevée, et peut entraîner de graves problèmes de santé, comme des vomissements, de la diarrhée, une hypotension artérielle, des réactions allergiques, des étourdissements, des convulsions ou un coma, et même la mort», auraient affirmé les autorités dans un communiqué