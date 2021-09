Durant la « guerre contre le terrorisme », les géants de la technologie ont gagné des milliards de dollars grâce à des contrats avec l’armée américaine et d’autres agences gouvernementales, selon un rapport publié avant le 20e anniversaire du 11 septembre. Le rapport Big Tech Sells War, publié jeudi par un groupement d’associations militantes américaines, a montré une augmentation des contrats gouvernementaux avec Amazon, Facebook, Google, Microsoft et Twitter depuis 2004.

Le rapport indique que les contrats pour les entreprises de haute technologie étaient « principalement des contrats avec les institutions centrales de la guerre contre le terrorisme ». « De 2004 à aujourd’hui, les grandes entreprises technologiques ont vu une augmentation significative de la demande fédérale de services, en particulier de la part du Pentagone et de la sécurité intérieure », indique le rapport. Alors que l’industrie de la défense devient plus numérique, la demande de cloud computing et de GPS logiciels de l’armée américaine et des agences de renseignement a explosé depuis 2001.

Le Pentagone à lui seul a dépensé 43,8 milliards de dollars en contrats Big Tech depuis 2004, selon le rapport. D’après le rapport, Microsoft a bénéficié d’un bond dans les contrats de défense sous l’administration Trump, le nombre de transactions signées entre 2016 et 2018 ayant été multiplié par six. Pendant ce temps, les contrats avec les sous-traitants militaires et de défense « traditionnels » tels que les sociétés aérospatiales Raytheon et Northrop Grumman ont diminué ces dernières années.

Ce rapport tire des données de TechInquiry, un outil en ligne qui permet aux utilisateurs d’enquêter sur les contrats du gouvernement américain. Quatre des cinq institutions les plus dépensières sur le contrat Big Tech ont été « établies au cœur de la politique étrangère ou en conséquence directe de la guerre contre le terrorisme ». « En particulier, Amazon et Microsoft ont fait des progrès ces dernières années, Amazon signant près de cinq fois plus de contrats fédéraux et de sous-traitance en 2019 et huit fois plus qu’en 2015 », précise le rapport.

Le rapport indique que les chiffres du rapport sont « très susceptibles d’être sous-estimés », car l’outil ne contient que des contrats pour lesquels des informations sont accessibles au public.