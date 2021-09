La nouvelle de l’arrivée de Messi a eu l’effet d’une bombe pour la planète foot. Après de multiples tractation, Messi est à Paris il y a quelques semaine et s’est s’engagé pour 3 ans avec le club de la capitale française, le Paris St Germain. Une nouvelle qui a ravi les nombreux supporters du club français. Le PSG dispose désormais donc d’un trio d’enfer : Neymar – Mbappé – Messi.

On peut dire sans risque de se tromper qu’avec l’arrivée du joueur argentin en France, le PSG a marqué un gros coup de com. Le maillot de Messi s’est vendu comme des petits pains comme nous vous l’avions annoncé dans une nos précédentes parutions. Mais la nouvelle n’a pas ravi tout le monde. Puisque, un ex-coéquipier de la star argentine s’est dit triste pour lui après son arrivée à Paris.

110 millions d’euros net

Si jusque là on savait que la cryptomonnaie «$PSG» avait été utilisée pour régler une partie de son transfert, les détails sur le contrat de l’ex-star du Barça n’ont pas été révélés jusque là. Eh bien maintenant c’est chose faite. Selon les informations de l’Équipe, le désormais ex-pensionnaire du Barça grâce à son contrat avec le PSG touchera pas moins de 110 millions d’euros s’il ne quitte pas le PSG avant la fin de son contrat de 3 ans. En effet, le salaire par an de Messi après tous les prélèvements s’élève à 30 millions d’euros. En plus de cela, une prime de fidélité de 20 millions d’euros est inscrite dans le contrat de Messi et sera versé en deux temps