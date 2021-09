Plus de 10 000 migrants, pour la plupart haïtiens, sont entassés sous un pont viaduc à Del Rio, au Texas, alors que les agents frontaliers américains luttent pour suivre l’augmentation dans la région, selon deux hauts responsables du ministère de la Sécurité intérieure. De nombreux migrants haïtiens ne sont pas venus directement de la nation insulaire vers les États-Unis, mais ont plutôt vécu en Amérique du Sud et ont été amenés à Del Rio le long d’un itinéraire de contrebande commun utilisé par un cartel mexicain, ont déclaré les responsables.

Le nombre sous le pont a gonflé au cours des dernières 48 heures, passant d’environ 5 000 mercredi et devrait dépasser les 11 000 vendredi, selon les prévisions. Les migrants arrivant au centre de traitement de fortune sous le pont reçoivent des fournitures d’urgence comme de l’eau et des préparations pour nourrissons et sont traités avant d’être emmenés dans un poste de patrouille frontalière ou sous la garde des services d’immigration et des douanes.

Des expulsions accélérées

L’Immigration and Customs Enforcement, l’agence de police douanière et de contrôle des frontières du département de la Sécurité intérieure prévoit d’intensifier les vols d’expulsion vers Haïti au cours de la semaine prochaine, selon des documents internes obtenus par la presse. La semaine prochaine, ICE prévoit d’effectuer huit vols d’expulsion vers Haïti et augmentera ensuite ce nombre à 10 par semaine, selon l’un des documents.

Quelques vols d’expulsion viennent de redémarrer ces derniers jours en réponse à l’afflux d’Haïtiens. Les vols avaient déjà été interrompus par l’administration Biden en réponse au séisme de magnitude 7,2 qui a dévasté Haïti le 14 août. Un seul vol d’expulsion peut contenir environ 135 migrants, ont déclaré des responsables du Département de la sécurité intérieure.