Au lendemain du départ des Etats-Unis de l’Afghanistan, le président russe Vladimir Poutine s’est prononcé sur cette actualité qui défraie la chronique. Profitant d’une déclaration qu’il a faite lors d’un déplacement dans l’Extrême Orient russe, l’homme fort de Moscou a fait savoir qu’après deux décennies passées sur le territoire afghan, les Etats-Unis laissent derrière eux, une vraie « tragédie ».

« Durant 20 ans les soldats américains étaient présents sur ce territoire, 20 ans à tenter de […] civiliser les gens qui y vivent, d’y implanter leurs normes et standards de vie », a déclaré le président russe lors d’une activité retransmise par la télévision. « Le résultat est une tragédie, des pertes pour ceux qui ont fait ça, les États-Unis, et plus encore pour les gens vivant sur le territoire de l’Afghanistan », a-t-il poursuivi.

Les USA ne peuvent rien imposer selon Poutine

Se basant sur le résultat des Etats-Unis, Vladimir Poutine indique que Washington ne peut en aucun cas « imposer quoi que ce soit depuis l’étranger ». Pour le président russe, il faudra laisser évoluer la situation pour aider par la suite les gens. « La situation doit mûrir, et si l’on veut qu’elle mûrisse plus vite et mieux il faudra aider les gens », a-t-il martelé. Notons que depuis toujours, la Russie dialogue avec les nouveaux dirigeants de l’Afghanistan même elle continue de considérer les talibans comme groupe « terroriste ».