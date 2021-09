La Federal Aviation Administration (FAA) a ouvert une enquête concernant une anomalie sur le vol Virgin Galactic qui a transporté Richard Branson dans l’espace pour la première fois. Dans un article portant sur la particularité du vol et aussi des divers problèmes de sécurité de l’entreprise au fil des ans, le New Yorker a expliqué que le vaisseau spatial de Virgin avait dévié de sa trajectoire pendant la descente, déclenchant un « avertissement de cône de descente à l’entrée ».

Le vaisseau spatial utilise la méthode du cône de glissement, qui imite l’eau circulant dans le drain, pour l’atterrissage. Apparemment, les pilotes de la mission n’ont pas volé aussi abruptement qu’ils auraient dû, ce qui a déclenché l’alarme du système. Un porte-parole de la FAA a confirmé à Reuters que le véhicule « s’est écarté de son autorisation de contrôle du trafic aérien lors de son retour à Spaceport America » ​​et qu’il enquête sur l’incident. L’agence donne aux missions spatiales un espace aérien désigné dans lequel elles peuvent voler afin d’éviter les collisions avec des avions commerciaux et de minimiser les pertes civiles en cas d’accident.

Virgin Galactic conteste

La mission Unity 22 de Virgin a survolé cet espace aérien désigné pendant 1min 41s avant que les pilotes ne puissent corriger le cap. Dans une déclaration publiée après la parution de l’article du New Yorker, Virgin Galactic a déclaré qu’elle « contestait les caractérisations et conclusions trompeuses » de l’article et que les personnes à bord ne couraient aucun danger en raison de la déviation du vol.

« Lorsque le véhicule a rencontré des vents à haute altitude qui ont modifié la trajectoire, les pilotes et les systèmes ont surveillé la trajectoire pour s’assurer qu’elle restait dans les paramètres de la mission. Nos pilotes ont réagi de manière appropriée à ces conditions de vol changeantes exactement comme ils ont été formés et en stricte conformité avec nos procédures établies » a déclaré la société.

Un partenariat avec la FAA pour les futurs vols

Virgin Galactic a également déclaré que le vaisseau spatial n’avait pas volé en dehors des limites latérales de l’espace aérien protégé de la mission, bien qu’il soit descendu en dessous de l’altitude de l’espace aérien qui lui était fourni. La compagnie a ajouté qu’elle « travaille en partenariat avec la FAA pour gérer l’espace aérien pour les futurs vols ».