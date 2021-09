Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui entretient de bonnes relations avec l’administration Biden, a exprimé mardi en marge de l’assemblée générale de l’ONU sa solidarité avec la France après que l’Australie ait contracté un nouvel accord avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour la fourniture de sous-marins au détriment d’un constructeur français. « Je peux comprendre la colère de nos amis français », a déclaré Maas aux journalistes au siège de l’Onu.

« Ce qui a été décidé, et la manière dont cela a été décidé, était irritant et décevant, et pas seulement pour la France », a ajouté le diplomate prédisant une relation tendue entre les deux pays pendant un bon moment. « Ce que nous voyons rend les choses beaucoup plus compliquées et je pense que cela va rester ainsi pendant un certain temps », a déclaré le chef de la diplomatie allemande.

Renforcer la souveraineté européenne

Bien que son pays entretient de bonnes relations avec Washington, contrairement à la précédente administration, dont le leader Trump a ouvertement critiqué la chancelière Angela Merkel sur de nombreuses questions, Maas a indiqué qu’il n’a « jamais eu l’illusion que nous n’aurions pas de problèmes avec le nouveau président américain ». « « Nous devons réfléchir en Europe aux moyens de renforcer la souveraineté européenne. C’est finalement à nous de le faire ou pas », a-t-il ajouté.

Savoir ce qui s’est passé et pourquoi

Par ailleurs, à l’occasion de l’assemblée générale, les européens ont également condamné la rupture du contrat. « L’un de nos États membres a été traité d’une manière qui n’est pas acceptable, nous devons donc savoir ce qui s’est passé et pourquoi », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen pour défendre la France. La France a déclaré qu’elle évaluait toutes les options en réponse à la suppression par l’Australie du contrat de sous-marins de plusieurs dizaines de milliards de dollars.