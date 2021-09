Nouvelle polémique pour la famille Trump ? Cette fois-ci ce n’est pas le père Donald, ancien président qui jure revenir au pouvoir qui est au centre de l’attention. C’est son fils Barron, le dernier et plus jeune de la famille qui est au centre la presse américaine, et ce, parce qu’il entame une rentrée scolaire assez remarquée.

Barron Trump va intégrer la Oxbridge Academy de West Palm Beach qui coûte près de 35000 $ l’année. Mais bien évidemment, ce n’est pas le coût de sa scolarité qui retient l’attention de la presse américaine, mais l’école elle-même empêtrée dans le passé dans des polémiques sombres notamment des accusations de harcèlement sexuel. En effet, en 2015, le directeur d’alors, Robert Parsons était visé par des accusations de harcèlement sexuel et de représailles entre autres. Plus tard d’autres accusations de corruption et de mauvaises gestions feront la une de la presse régionale.

Mais pour l’heure, l’école ne semble pas vouloir faire attention à la polémique de l’arrivée du fils de Trump couplée aux histoires anciennes qui ont entaché sa réputation. « Nous avons hâte de l’accueillir dans notre école et au sein de notre communauté » a affirmé le responsable de l’établissement, Scott Siegfried, une manière de faire taire les ragots. De toutes les manières, Barron sera protégé par les agents des services secrets comme le veut le protocole officiel. Pas de crainte donc, de ce côté.