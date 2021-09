L’ancien président Donald Trump s’en est une nouvelle fois pris au 43e président américain George W. Bush après que celui-ci ait soutenu la représentante Liz Cheney pour une primaire très disputée du parti républicain. Dans une déclaration publiée mercredi soir, Trump a critiqué Bush et son conseiller politique de longue date, Karl Rove pour avoir approuvé « le bellicisme et les sondages très bas de Liz Cheney ».

« Bush est celui qui nous a mis dans les sables mouvants du Moyen-Orient et, après avoir dépensé des milliards de dollars et tué près d’un million de personnes, le Moyen-Orient s’est retrouvé dans un état pire après 21 ans qu’il ne l’était lorsqu’il a commencé sa stupidité », a déclaré Trump. Il a ajouté que le conflit « s’est terminé avec le retrait le plus embarrassant d’Afghanistan de l’histoire de Biden ».

Une élection controversée

L’ancien président Bush et son conseiller politique Rove doivent organiser une collecte de fonds pour Cheney à Dallas le 18 octobre. Le père de Cheney, Dick Cheney, a été vice-président pendant les deux mandats de Georges Bush à la Maison Blanche. L’événement, qui sera le premier événement de campagne de Bush pour les élections de mi-mandat de 2022, oppose deux anciens présidents dans une élection déjà controversée.

Trump vise la représente du Wyoming après qu’elle ait voté pour le destituer pour incitation à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. Plus tôt ce mois-ci, Trump a approuvé l’avocate Harriet Hageman pour la remplacer. Dans la déclaration de mercredi soir, Trump a également critiqué Bush pour n’avoir pas gracié Lewis Libby dit “Scooter“, l’ancien chef de cabinet de Dick Cheney, qui a été condamné pour avoir divulgué l’identité d’un officier de la CIA, que lui Trump a gracié en avril 2018.

Cheney est si mauvaise pour les États-Unis

« Je ne connaissais pas Scooter, mais je lui ai accordé un pardon complet, pas à leur demande, mais parce qu’il le méritait. Il a beaucoup souffert », a déclaré Trump. « L’ancien vice-président Cheney a appelé pour me remercier avec effusion. Maintenant, il est du côté de sa fille qui est si mauvaise pour le Wyoming et les États-Unis qu’elle vote à un niveau record, » a indiqué le 45e président américain.