L’ancien président américain Donald Trump a profité de son passage dans la soirée de ce jeudi 9 septembre sur la chaine de télévision Fox News pour tirer à boulets rouges sur le patron de Facebook. Il est en effet revenu sur son exclusion de beaucoup de réseaux sociaux suite à l’appel qu’il a lancé en janvier dernier à l’endroit de ses partisans. Contestant le résultat des élections présidentielles, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche demandait à ses partisans de marcher sur le Capitole américain.

“Il avait l’habitude de venir à la Maison-Blanche”

Parlant du responsable de Facebook, Donald Trump indiquait qu’il avait l’habitude de venir lui rendre visite à la présidence américaine. « Il avait l’habitude de venir à la Maison-Blanche, et de me lécher le c**. Et je me disais: ‘Oh, c’est super. J’ai le responsable de Facebook qui vient dîner avec sa charmante épouse’. Quand vous voyez ce qu’ils me font et ce qu’ils font aux autres Républicains, c’est juste fou. Mais ainsi va le monde », a lancé le milliardaire républicain au cours de l’interview.

Il s’attaque également également à Twitter

L’ancien patron de la Maison-Blanche avait également dans son viseur le réseau social de l’oiseau bleu qui était son principal canal de communication. Suite aux événements du 6 janvier dernier, son compte avait simplement été supprimé de la plateforme. Pour Donald Trump, Twitter lui doit la renommée qu’il a actuellement. « Vous savez, quand j’ai commencé sur Twitter il y a 12 ans, [c’était] quelque chose qui ne fonctionnait pas. C’est devenu un succès et de nombreuses personnes ont dit que j’y étais pour beaucoup », a-t-il également lancé lors de son interview.