L’ancienne première dame des Etats-Unis, Melania Trump, s’est fait remarquer pendant la présidence de son époux de par son silence. Cependant, selon ses proches, la mère de Baron Trump a réagi suite aux révélations de l’actrice de films pour adultes, Stormy Daniels, avec qui le milliardaire républicain l’aurait trompée.

« Un magnifique aide de camp, soigneusement sélectionné par Mme Grisham »

Dans son ouvrage intitulé, I’ll Take Your Questions Now, Stephanie Grisham, ex-cheffe de cabinet de Melania Trump a fait savoir que les révélations de l’actrice l’ont amené à se venger de Donald Trump. Le jour que Melania Trump avait choisi était celui du discours sur l’Etat de l’Union qui devrait être dit comme à l’accoutumée tous les mois de janvier. « Elle a fait son apparition lors de son premier discours sur l’État de l’Union au bras d’un magnifique aide de camp, soigneusement sélectionné par Mme Grisham, sous prétexte que, selon Melania, le sol du Capitole serait trop glissant » a révélé le Washington Post. Toutefois, la première dame de l’époque a veillé à ne pas s’investir de façon personnelle dans ce scandale. Dans son ouvrage, Stephanie Grisham a commenté la situation en indiquant que l’affaire n’aurait « pas suscité… de réactions émotionnelles ».

Notons que dans son livre, Stephanie Grisham a fait savoir que les révélations publiques de Stormy Daniels ont poussé Melania Trump à changer d’attitude vis-à-vis de son époux. Ainsi, elle a choisi l’ignorer en public ou même le contredire. Toujours selon les révélations de l’ancienne porte-parole de l’ex-première dame, cette supposée infidélité de Donald Trump aurait eu lieu en 2006, quelques mois après la naissance de leur fils Baron.