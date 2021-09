Les choses ne cessent de se compliquer pour l’ancienne star américaine du R&B, R. Kelly. Hier mercredi 22 septembre 2021, l’accusation au cours de son procès à New York a décrit le chanteur comme étant à la tête d’un système qui lui aurait permis d’exploiter sexuellement notamment des mineures pendant près d’une trentaine d’années.

Il a fait appel à des gardes du corps pour se protéger

Si R. Kelly est reconnu coupable de tous les chefs d’inculpation à son encontre, il risque de passer entre 10 ans et la perpétuité en prison. Elizabeth Geddes, procureure adjointe du tribunal fédéral de Brooklyn a lancé son dernier réquisitoire contre l’artiste qui est jugé pour travail forcé, corruption, enlèvement, exploitation sexuelle de mineures et extorsion de 1994 à 2018. Par ailleurs, il est accusé d’avoir mis sur pied un système qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec lui. Selon la procureure, il s’agit d’un système sophistiqué qui a été conçu pour approcher les jeunes filles. Pour y arriver, R. Kelly a non seulement utilisé son entourage et a fait appel à des gardes du corps, des comptables, des chauffeurs et des avocats pour se protéger, en intimidant ses victimes entre autres.

Pour rappel, l’interprète de I Believe I can Fly a préféré garder son silence. Cependant, sa défense a fait intervenir cinq témoins parmi lesquels figure un ami d’enfance. Selon eux, ils n’ont jamais vu la manifestation des crimes dont le producteur de musique est accusé.