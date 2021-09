Les Etats-Unis et la Chine n’ont pas toujours eu de bonnes relations diplomatiques. Les deux pays ont des désaccords en matière d’économie mais aussi en ce qui concerne les droits de l’homme, plus précisément s’agissant de la minorité Ouïghoure vivant dans la région du Xinjiang. Cependant, les choses semblent évoluer dans le bon sens entre les dirigeants des deux pays, Joe Biden et Xi Jinping, qui ont eu un entretien téléphonique ayant duré près de 90 minutes.

L’offre n’a pas été divulguée par la Maison Blanche

L’appel entre les deux chefs d’Etat a eu lieu le 10 septembre 2021. D’après un communiqué de la Maison Blanche, le président américain a appelé, au cours de cet entretien, son homologue chinois à collaborer sur plusieurs sujets importants. Ainsi, Joe Biden a invité Xi Jinping à se rencontrer au cours des prochains mois, d’après l‘entourage du chef de l’Etat américain. Cependant, cette offre qui n’a pas été divulguée par la Maison Blanche a été déclinée par le chef de l’Etat chinois, à en croire plusieurs médias. Selon plusieurs sources, dont le Financial Times, Xi Jinping ne veut pas participer à cette rencontre puisqu’il continue d’éviter de prendre part aux grands rassemblements déconseillés en cette pandémie de covid-19.

Une information fausse selon Joe Biden

Dans la soirée d’hier mardi 14 septembre 2021, le locataire de la Maison Blanche a par contre fait savoir aux journalistes, que cette information était fausse. Par ailleurs, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan avait aussi réagit à la publication de ces informations, indiquant qu’elles n’étaient « pas une représentation précise de l’appel ». Même si l’une des sources ayant été témoin de l’appel a confirmé que l’offre de Joe Biden a été déclinée par Xi Jinping, elle a par ailleurs précisé au média britannique Reuters que ce dernier « a apparemment laissé entendre que le ton et l’atmosphère de la relation devaient d’abord être améliorés ». Du côté chinois, la représentation diplomatique de la Chine aux USA n’a pas fait de commentaires sur ces informations.