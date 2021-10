Le procès relatif à « l’affaire de la s*xtape » s’est ouvert ce mercredi 20 octobre. Au cours de cette première journée du procès, c’est l’ancien milieu de l’équipe de France Mathieu Valbuena qui s’est exprimé au tribunal correctionnel de Versailles. Selon les informations rapportées par RMC, le joueur confie qu’il n’aurait pas déposé la plainte s’il avait su que son coéquipier était dans le coup. «Moi je n’aurais jamais porté plainte si j’avais su que Karim Benzema était dans cette histoire», a-t-il déclaré tout en indiquant que l’affaire lui a créé beaucoup de dommages.

«Pour moi, pour l’équipe de France… cette histoire m’a fait du mal car sinon j’aurais pu participer à l’Euro 2016.», a-t-il poursuivi. Il n’a pas manqué de revenir sur la discussion qu’il a eue avec Karim Benzema lors de son dernier rassemblement avec les Bleus à Clairefontaine, le 6 octobre 2015.

« Il était très insistant »

« Quand il me dit qu’il veut me parler, je ne pense pas qu’il va me parler de ça. Quand j’ai eu cette conversation, je suis sorti de cette chambre, j’étais choqué. J’ai senti qu’il voulait avec insistance me faire rencontrer une personne qui devait faire l’intermédiaire, sa personne de confiance (Karim Zenati, ami de Benzema). Il était très insistant », s’était notamment exprimé l’ancien milieu de l’équipe de France Mathieu Valbuena. Notons tout de même que l’attaquant du Real de Madrid a toujours déclaré vouloir venir en aide à son coéquipier.