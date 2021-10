A quelques mois de la prochaine élection présidentielle en France, l’actuel patron de l’Elysée et Eric Zemmour, le presque candidat ont commencé par s’affronter sur le plan médiatique. Le polémiste français qui est omniprésent dans la presse depuis quelques mois ne perd aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur Emmanuel Macron.

Une réponse subtile à Zemmour

L’actuel président qui sera probablement candidat à sa propre succession ne manque pas de réagir tout en se gardant de mentionner le nom de son protagoniste. Le dernier affrontement a eu lieu ce vendredi. Alors qu’il était à Montpellier au sommet Afrique-France, Emmanuel Macron a subtilement critiqué le journaliste français.

« Quand on peut se mettre à relativiser l’égalité femme-homme, y compris dans le débat français, il faut combattre. La démocratie c’est un combat. Les forces de régressions sont toujours là. Il y a toujours des gens pour expliquer que la haine de l’autre, c’est plus fort », a laissé entendre le président français sans pour autant mentionner le nom de polémiste français.

Macron veut dissoudre la France dans l’Afrique selon Zemmour

Quelques heures plus tôt Eric Zemmour avait déjà critiqué Emmanuel Macron sur la rencontre qu’il organisait avec les jeunes et la société civile africaine. « Emmanuel Macron veut dissoudre la France dans l’Afrique. Que Ouagadougou reste Ouagadougou et que Montpellier reste Montpellier ! », avait laissé lire le journaliste qui continue d’entretenir le doute sur sa candidature.