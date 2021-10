Nouvel assassinat dans le monde du sport. Seulement quelques jours après la découverte du corps sans vie de l’athlète kényane présente aux JO 2020 assassinée chez elle, l’athlète Álex Quiñónez, ancien finaliste des Jeux Olympiques de 2012 a été tué dans la nuit de vendredi à ce samedi à Guayaquil, deuxième ville de la République d’Équateur surnommée la « Perle du Pacifique ».

Gros choc pour le monde de l’athlétisme. L’athlète équatorien Álex Quiñónez a été assassiné dans la nuit par des personnes non encore identifiées non loin d’une zone commerciale. Une vaste opération a été lancée dans le pays par les forces de l’ordre pour appréhender les responsables de cet acte ignoble. Selon les premières informations qui nous sont parvenues, les responsables se sont vêtus de tenues réfléchissantes dans le but de faire croire qu’ils appartenaient au rang des forces des l’ordre.

Ils auraient toujours selon nos informations tiré plusieurs coups de feu dans la direction de la voiture dans laquelle était le spécialiste du sprint aujourd’hui âgé de 32 ans. L’ex-médaillé de bronze pour le mondial de 2019 n’a malheureusement pas survécu après la fusillade. Selon nos sources, il n’était pas seul à bord de son véhicule. Son accompagnateur est également décédé.