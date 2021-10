Ces derniers mois ont été assez mouvementés pour le pays d’Emmanuel Macron. La France vit en tension continue depuis quelque temps et ce après des crises avec plusieurs pays, y compris des alliés. L’affaire des sous-marins australiens en est un exemple palpable. La France s’est sentie trahie par ses alliés et a haussé le ton. Mais tout le monde savait que cela ne durerait pas bien longtemps. Outre ces pays, la France rame dans ses relations avec certains pays africains.

La France est-elle toujours aussi puissante qu’elle ne le croit ? Cette question n’est pas de LNT, mais d’un éditorialiste anglais qui affirmait que le pays reste toujours campé sur son passé glorieux sans toutefois se pencher sur ce qu’elle représente réellement dans le monde d’aujourd’hui. Certes, il reconnaît que l’hexagone reste un des pays les plus puissants du monde, mais sans ironie, constate qu’elle surestime cette puissance. Il fut en effet un temps où la France menait la danse dans plusieurs domaines (technologie, santé, militaire pour ne citer que ceux-là). Mais dans la plupart de ces domaines, elle n’est plus en tête bien qu’elle soit toujours bien placée. Prenons par exemple le domaine de la technologie où, au début des années 2000, la France était bien positionnée, non seulement dans les télécommunications avec de puissantes entreprises comme Alcatel et des parts dans d’autres groupes internationaux, dans le domaine d’internet avec des consortiums comme le moteur de recherche Altavista, et des puissants portails web. En 2021, aucun de ces domaines n’est dominé par l’hexagone. La majorité étant sous la coupe des Usa et de la Chine.

La montée de la Chine, des américains un peu trop gourmands, des africains qui ne veulent plus courber l’échine

Cette dernière décennie a été marquée par des actions inédites opérées contre (directement ou indirectement) la France. De l’avancée fulgurante de la Chine qui a fait perdre des parts de marché de Paris en Afrique, en passant par le rachat des masques destinés à la France par les USA durant la crise sanitaire, Paris a assisté de manière impuissante à ces changements voire actions inamicales. La tension permanente avec le Royaume-Uni de Boris Johnson avant le Brexit n’est plus à démontrer, celle avec la Turquie d’Erdogan a fait la une de la presse pendant plusieurs mois. Les attaques du président brésilien Bolsonaro contre Macron et Brigitte a stupéfait plusieurs analystes.

Avant cela, le Rwanda avait entrepris de faire payer à la France sa position lors du génocide de 1994. Plusieurs critiques et actions judiciaires de représailles avaient même été lancées dans le pays. En Guinée équatoriale, on ne porte pas non plus Paris dans le coeur avec les affaires de biens mal acquis. Toujours en Afrique, la Centrafrique n’a pas hésité à se tourner vers le nouvel allié russe plutôt que l’allié traditionnel français. Le Mali semble vouloir prendre la même direction, et qui sait, peut-être la Guinée ?

Le récent différend autour des sous-marins est une des dernières illustrations des actions inamicales de certains alliés de Paris. Du coup, la France tempête, menace, critique sans même se soucier du nombre de pays qu’elle peut froisser. Il y a quelques jours, la France annonçait la diminution des visas accordés à plusieurs pays du Maghreb au motif que ceux-ci refusaient de récupérer leurs ressortissants expulsés. L’Algérie s’était défendue dans ce dossier en affirmant que les personnes expulsées étaient plus françaises qu’algériennes, ne connaissant pas grand chose de leur pays d’origine. Il y a quelques heures Alger rappelait son ambassadeur après des propos de Macron. Le même président a également froissé la junte malienne suite à la déclaration du premier ministre du pays.

La France peut-elle se fâcher contre tout le monde ?

Au vu de tous ces exemples ci-dessus cités, beaucoup d’observateurs se demandent si le pays a les moyens de sa politique. La France peut-elle tenir tête à tout le monde ? Peut-elle par exemple tourner le dos aux USA? Bien sûr que non ! Peut-elle punir le Mali pour son outrecuidance de dealer avec la Russie ? Oui, elle le peut, sans hésitation, si et seulement si la junte n’a pas un soutien populaire dans le pays. Mais tout porte à croire qu’une bonne partie des maliens soutiennent la junte. Et ce n’est pas tout. En Afrique francophone, la jeunesse semble avoir pris fait et cause pour les militaires maliens en grande majorité (en tout cas, sur la toile). La France doit revoir sa politique si elle ne veut pas créer un fossé sur le continent africain. C’est indéniable ! Pour ses alliés, elle saura se débrouiller comme elle l’a toujours fait jusque-là. Mais elle doit rattraper sa crédibilité auprès de ses alliés au risque de voir se multiplier les attaques. Quant aux pays africains, la France devra faire un choix : toujours parler de manière condescendante ou ajuster son discours face à une jeunesse plus éduquée, plus informée (voire désinformée pour certains), et plus déterminée. Le ton utilisé par les responsables français ne correspond plus du tout à l’époque actuelle. Quant aux autres pays (Chine, Iran etc), la France devra comprendre qu’elle ne fait plus peur. Et qu’il est préférable de discuter. Bref, la France devra ajuster sa politique au risque de s’enfoncer encore plus.