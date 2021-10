Réuni en conseil des ministres ce mercredi 6 octobre 2021, le gouvernement du Bénin a pris la décision d’indemniser les personnes affectées par le projet d’aménagement d’une station balnéaire à Avlékété dans la commune de Ouidah. La réalisation de ce projet va coûter 50 milliards de FCFA. La signature du contrat de gestion du futur Club Med d’Avlékété et celui de la promotion et la commercialisation des séjours dans cette station balnéaire d’exception a eu lieu hier mardi 5 octobre.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 6 octobre 2021, l’emprise du domaine concerné par les indemnisations, déduction faite de la superficie occupée par les infrastructures publiques et du domaine public maritime, est de 352 ha 55 a 54 ca. Et compte tenu du niveau d’avancement des études, le Conseil a décidé d’instruire le ministre de l’Economie et des Finances aux fins de mettre les ressources à disposition pour la prise en charge des personnes affectées par le projet. Ceci dans le but de permettre le démarrage des travaux entrant dans le cadre de ce projet.